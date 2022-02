Sandy, após ver Lucas expor Xororó, tem desfecho vazado e cantora confirma com anúncio

Nesta quinta-feira (10), após muito esperar, os filhos de Xororó, Sandy e Junior, ao lado de Lucas Lima, marido da cantora, tiveram um desfecho. Desse modo, após muito esperar pela terceira dose da vacina contra à Covid-19, os três tomaram a dose de reforço.

Sendo assim, felizmente, os três já estão o mais imunizados possíveis contra o vírus que tirou a vida de milhares de pessoas. No entanto, vale ressaltar ainda que é necessário continuar se cuidando, já que existem as variantes. Com isso, o marido da filha de Xororó, Lucas Lima publicou uma foto ao lado de Sandy e Junior Lima, comemorando.

“O bonde da 3ª dose chegando no rolê!”, escreveu Lucas na legenda do compartilhamento, se mostrando extremamente feliz e radiante. Nos comentários, os fãs comemoraram com o trio. “Saúde, saúde e saúde”, “Tão lindos tomando a vacina juntos”, “Acabou pra vocês, aeeee”, disseram alguns.