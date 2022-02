Seplag AC: inscrições para Processo Seletivo começam nesta quinta

A partir do dia 3 de fevereiro de 2022 são recebidas as inscrições para o Processo Seletivo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Acre (Seplag – AC), que busca a formação de cadastro reserva para a possível admissão de estagiários.

As oportunidades serão destinadas à estudantes que estejam devidamente matriculados a partir do segundo semestre dos cursos de graduação em Administração; Ciências Contábeis; Economia; Letras Português; Jornalismo; Publicidade e Propaganda; Química; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Gestão Pública; Recursos Humanos; Rede de Computadores; Sistemas da Informação e Sistemas para Internet.

Estes alunos serão locados nas cidades de Rio Branco; Senador Guiomard; Vila Campinas e Cruzeiro do Sul, onde deverão atuar em jornadas de 4 horas a 6 horas diárias de trabalho, com remuneração que varia de R$ 420,00 a R$ 630,00 ao mês.

Os interessados em participar devem realizar as candidaturas até o dia 5 de março de 2022, apenas por meio do endereço eletrônico do Ciee, que é o responsável pela organização da seleção.

Podem concorrer estudantes com pelo menos 16 anos de idade, que estejam em dia com as obrigações eleitorais e militares e que sejam brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência.

A classificação dos candidatos acontecerá por meio de análise das notas escolares e em caso de empate serão considerados os critérios de estar no semestre mais avançado do curso, possuir maior idade ou ter a inscrição mais antiga.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um ano com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário. O mesmo também será válido para a contratação dos estagiários. Para mais informações basta consultar o edital disponível em nosso site para consulta.

