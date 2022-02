Sicredi apoia futebol nacional com patrocínio à Copa Intelbras do Brasil

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e atuação em todas as regiões do Brasil – junto à KLEFER, agência detentora dos direitos comerciais da competição, renovou pelo sétimo ano consecutivo o contrato de patrocínio à Copa Intelbras do Brasil, uma das principais do futebol nacional.

Desde 2015 como patrocinadora da competição, a marca do Sicredi permanecerá presente na comunicação visual dos estádios e arenas, em painéis estáticos e de LED, e nas redes sociais da Copa Intelbras do Brasil. “Esta é uma competição que tem muita sinergia com a nossa forma de atuar, pois reúne clubes de todas as regiões do país, muitos deles municípios fora dos grandes centros urbanos, localidades que temos forte presença. Além disso, o esporte coletivo tem um caráter de cooperação, pois por meio da união de esforços nos tornamos mais fortes e é isso que o cooperativismo realiza”, comenta Fernando Di Diego, gerente de Marketing do Sicredi.

Além disso, entre as ações de patrocínio à competição, será realizada a premiação de Defesa Mais Bonita. Em cada fase, uma votação popular no Twitter premiará um goleiro com um troféu referente à conquista e, na eleição geral da competição, o vencedor da Defesa Mais Bonita da edição receberá um valor de R$ 30.000,00 para ser doado a uma instituição de caridade escolhida pelo jogador. O Sicredi também realizará a iniciativa Seleção da Fase, que elege os 11 melhores jogadores de cada etapa a partir de uma curadoria interna da competição.

Esta é a 34ª edição da Copa Intelbras do Brasil, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A disputa conta com a participação de 91 equipes que representam 27 federações do futebol brasileiro. A grande decisão da competição está marcada para o dia 19 de outubro deste ano.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

