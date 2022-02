Suspeitos por esquartejar e carbonizar corpo de casal são presos

O caso ocorreu há cerca de 6 meses, foi quando o casal foi encontrado esquartejado e queimado às margens da BR-262, na saída para Três Lagoas. Na época do crime só foi possível a identificação de Priscila, porque as digitais dela estavam preservadas.

Um mês depois, o exame de DNA confirmou que o corpo encontrado ao lado era o do marido, como já acreditava a polícia . Segundo familiares, o fim trágico do casal foi provocado pelo uso de drogas.

As capturas das mulheres e o do adolescente ocorreram, nesta segunda-feira (14), no município de Ribas do Rio Pardo, a 102 km de Campo Grande, e contaram com o apoio da Polícia Civil do município. O adolescente foi imediatamente apresentado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), que atua na apuração.