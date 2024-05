“Receber este convite foi muito especial” diz José Glácio, novo coordenador da Defesa Civil Municipal sobre assumir a pasta

A nova cara da Defesa Civil Municipal de Rio Branco é o tenente-coronel José Glácio Marques de Souza, uma indicação do antigo gestor, Cláudio Falcão, ao prefeito Tião Bocalom, para que assumisse a pasta. Além dele, Edmilson Balbino da Silva assume o cargo de diretor Administrativo e Financeiro.

O novo coordenador contou sobre como surgiu a oportunidade de assumir a posição e se mostra animado com a possibilidade de contribuir cada vez mais com a população rio-branquense.

“Falcão falou com o prefeito e me convidou, eu pensei bastante e aceitei o desafio. São muitas coisas, ele ainda está passando para mim as atividades e como funciona, tem muita coisa para alinhar e fazer”, disse ele.

O tenente-coronel afirma estar orgulhoso com a oportunidade recebida e ter sido o escolhido. “Eu me sinto muito orgulhoso, porque tem muitas pessoas que gostariam e poderiam estar aqui, então receber este convite foi muito especial”, salientou.

Acerca das ações futuras a frente da pasta, ele explica que primeiro irá focar os esforços em concluir tudo o que já está planejado atualmente. “Nós temos que dar continuidade à entrega humanitária de quem não recebeu ainda, principalmente na área do interior”, revelou.

Por fim, Glácio falou sobre os desafios a frente, e o que espera deste período que passará liderando a Defesa Civil. “É um desafio muito difícil, estou aqui com meu amigo Balbino que também é tenente coronel e estará do meu lado, assim como todas as outras pessoas que compõem nossa equipe, e ao final de tudo as coisas vão dar certo”, encerrou.