AC segue com apenas 10% das UTIs ocupadas e registra um caso de covid em 24 h

Apenas 1 novo caso de coronavírus foi registrado nas últimas 24 horas em todo o Estado, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

O número de infectados está na marca de 123.777. Quatro exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

A Sesacre destaca ainda que 121.598 já receberam alta médica da doença. Oito pessoas seguem internadas. As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Estado seguem com 10% de ocupação.

Nenhum óbito foi notificado neste sábado, 26 de março, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça 1.992 em todo o estado.