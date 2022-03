Al Rihla, a bola da Copa do Mundo do Catar, é lançada; veja fotos

As cores e arte visual da Al Rihla foram inspirados na cultura, arquitetura e bandeira catarianas, bem como nos tradicionais barcos locais. Seu lançamento marca o início de jornada da bola por dez cidades em todo o mundo, onde a Adidas lançará uma série de iniciativas destinadas a melhorar o acesso ao esporte nas comunidades locais.

Al Rihla é a 14ª bola consecutiva feita para a competição pela empresa alemã, que promete maior velocidade e estabilidade que as antecessoras durante a trajetória no ar. A estrela do Mundial tem base branca, cobertura de poliuretano texturizada e 20 gomos – características que, segundo a empresa, proporcionam melhor precisão e estabilidade de voo.

Para confirmar a evolução, a bola foi testada em túneis de vento semelhantes aos usados pelas montadoras para reduzir a resistência ao vento de protótipos de veículos. Al Rihla estreará em um campo especialmente criado para o evento de lançamento no Catar antes de ser doada para o Challenge Riyad, clube campeão da primeira liga de futebol feminino da Arábia Saudita.