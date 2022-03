Alan Rick anuncia repactuacão de R$ 2,5 milhões destinados a creche em Xapuri

O deputado federal Alan Rick (União Brasil) anunciou a assinatura da repactuação dos R$ 2,5 milhões destinados à construção da creche no bairro Cerâmica, em Xapuri, e ainda garantiu mais R$ 400 mil para compra de equipamentos.

O anúncio foi feito durante participação do deputado na assinatura das ordens de serviços para a construção da Ponte da Sibéria e do cercamento do Aeródromo, ao lado do governador Gladson Cameli, do senador Márcio Bittar, do deputado Antônio Pedro e demais autoridades.

“Estivemos no FNDE, assinamos a repactuação e os R$ 2,5 milhões estão garantidos e mais uma emenda de R$ 400 mil para a conclusão ou compra de equipamentos, conforme o prefeito havia me pedido.” – disse Alan Rick.

O parlamentar também falou sobre os recursos para a recuperação de ramais que já estão sendo aplicados via Deracre.

“Estamos também realizando as obras dos ramais, através do Deracre. A emenda de R$ 94 milhões alocadas quando eu era coordenador de bancada, em 2016, hoje, é uma realidade. Depois de muita luta do nosso governo, do Deracre, pra gente conseguir esses recursos e garantir que os ramais sejam melhorados, com piçarramento, bueiros e outras benfeitorias!” – ressaltou o deputado.

Alan Rick finalizou parabenizando o governador pela assinatura das ordens de serviços. “40% da população de Xapuri, produtores rurais, hoje, realizam o sonho de ver a obra da Ponte da Sibéria sendo iniciada. Fazer as pessoas felizes por nossa causa é muito significativo e é isso que o governador está fazendo” – completou.