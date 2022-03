Alopecia: entenda condição de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith

A atriz e apresentadora foi alvo de uma piada do comediante Chris Rock, durante a apresentação do Oscar, devido ao seu corte de cabelo

Durante o anúncio de um dos prêmios, Rock comparou Jada à personagem de Demi Moore no filme Até o limite da honra, de 1997. No longa, a atriz aparece de cabelos raspados para viver a primeira mulher a fazer treinamento de força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos.

A cerimônia do Oscar, realizada nesse domingo (27/3), ficou marcada por um momento chocante em que o ator Will Smith deu um tapa em Chris Rock, um dos apresentadores da noite. A agressão ocorreu depois que o comediante fez uma piada sobre a esposa de Smith, a atriz e apresentadora Jada Pinkett Smith.

