Ana Maria Braga é criticada na web após café com Jade Picon. Entenda

Jade Picon tomou café com Ana Maria Braga nessa quarta-feira (9/3), após ser eliminada do BBB22, mas o assunto voltou a tomar conta das redes sociais nesta quinta-feira (10/3). Isso porque internautas não gostaram de um comentário feito pela apresentadora do Mais Você.

Em certo momento da entrevista, Ana Maria Braga comentou: “Tem gente sugerindo e achando que você estava apaixonada pelo Arthur. Uma coisa de amor e ódio”.

Em choque, Jade responde: “Gente, pelo amor de Deus, que isso. Não, por favor, por favor, já estava com um romance lá dentro da casa”, se referindo a Paulo André, com quem a influencer passou toda sua trajetória no programa.

No Twitter, internautas comentaram sobre o comentário de mau gosto de Ana Maria Braga. “A Ana Maria Braga perguntando pra jade se ela tinha uma paixão reprimida pelo Arthur foi a inconveniência mais incrível da historia”, disse um internauta.

“Nada a ver a Ana Maria Braga falar para Jade Picon que estavam cogitando que ela teria se apaixonado pelo Arthur Aguiar. Não é toda loucura de internet que se leva para uma entrevista, ainda mais em um programa ao vivo. Desrespeitoso”, apontou mais uma.

Veja o momento:

Ana Maria Braga para Jade: "Tem gente sugerindo e achando que você tava apaixonada pelo Arthur." #BBB22 #MaisVocê pic.twitter.com/KfGBU8RiaP — Eduardo Queiroz (@queirozeduardo2) March 9, 2022

Vale lembrar que, durante o programa, Maíra Cardi, esposa de Arthur, chegou a afirmar que Jade estaria apaixonada pelo ator e gostaria de ser sua 17ª amante.