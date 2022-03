Antes do Oscar, Chris Rock revelou ter agredido homem com tijolada

“Eu ia de ônibus para a escola e o bullying acontecia porque eu era um garotinho negro. Eu estava sendo duplamente intimidado”, iniciou Chris. “Fui para casa, coloquei um tijolo em uma mochila – isso foi uma história lendária no meu bairro – eu balancei aquela merda e bati na cara do cara com este tijolo e pisei nele, estilo Joe Pesci, a ponto de pensarmos que ele poderia morrer”, lembrou.

Christopher “Chris” Julius Rock III, de 55 anos, é um comediante, ator, roteirista, produtor, dublador e cineasta americano. Ele ficou conhecido por criar, escrever e narrar o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, baseado em sua vida real –Gregg DeGuire / Correspondente/ Getty Images Chris nasceu em Andrews, Carolina do Sul, em 7 de fevereiro de 1965. Ele é o mais velho de sete irmãos. Ainda na infância, mudou-se com a família para o Brooklyn, bairro onde a série também é retratada –Michael Loccisano / Equipe/ Getty Images Ele frequentou escolas em bairros predominantemente brancos do Brooklyn, onde sofria bullying e apanhava de outros alunos. Devido ao preconceito que sofria, Chris largou o ensino médio e passou a trabalhar em diversos restaurantes de fast food –Raymond Hall / Colaborador/ Getty Images Durante entrevista, o ator revelou que teve uma infância tão difícil, em questões financeiras, que a comemoração do aniversário de 16 anos não passou de uma garrafa de refrigerante –Paul Marotta / Colaborador/ Getty Images Quando ficou um pouco mais velho, Chris passou a se envolver em confusões. Aliás, o próprio humorista chegou a contar que – apesar de nunca ter usado drogas pesadas – passou muito perto de vender para outras pessoas –Kevin Winter / Equipe/ Getty Images Aficionado por shows de comédia, sempre que podia ia a pequenos teatros em Nova York para assistir apresentações locais. Inspirando-se na arte, passou a oferecer show de stand-up nos bares do Brooklyn –Michael Campanella / Colaborador/ Getty Images A especialidade do comediante, que perdura até hoje, é usar a experiência de vida para falar sobre estereótipos da população negra e fazer sátira sobre privilégios de pessoas brancas –Michael Loccisano / Equipe/ Getty Images Pouco tempo depois, alguns comediantes bem influentes começaram a prestar atenção no rapaz desconhecido. Após assistir uma peça de Rock, ninguém menos que Eddie Murphy o convidou para participar do filme Um Tira da Pesada 2, em 1987 –Matt Winkelmeyer / Equipe/ Getty Images Chris Rock fez parte do elenco da famosa série Saturday Night Live, mas foi o especial da HBO, Bring the Pain, que o consagrou como comediante em Hollywood –Gilbert Carrasquillo / Colaborador/ Getty Images Em 1996, o ator se casou com Malaak Compton, com quem teve 2 filhas, mas se separou em 2016. Rock admitiu infidelidade no casamento, bem como uma luta contra o vício em pornografia –Mark Sagliocco / Colaborador/ Getty Images Assim como o ator, os irmãos dele também acabaram envolvidos no meio artístico. A mãe continua viva, mas o pai de Chris faleceu quando o comediante tinha apenas 17 anos –Spencer Platt / Equipe/ Getty Images Com o tempo, o ator passou a conquistar fama e destaque. Entre os principais filmes protagonizados por Rock estão: O Céu Pode Esperar (2001), Um Pobretão na Casa Branca (2003), Golpe Baixo (2005), Acho Que Amo Minha Mulher (2007), Gente Grande (2010), Gente Grande 2 (2013) e No Auge da Fama (2014). Além disso, Chris também emprestou a voz à zebra Marty, na franquia Madagascar –Jason LaVeris / Colaborador No outono de 2005, a UPN estreou a série chamada Everybody Hates Chris, exibida pelo canal Sony Entertainment Television e pela Record, no Brasil. Na obra, Chris Rock conta a história da adolescência dele –Gilbert Carrasquillo / Colaborador/ Getty Images Ainda no mesmo ano, já consagrado na indústria da TV e do cinema, o ator foi convidado a apresentar o Oscar, sendo lembrado até hoje por ser um dos melhores apresentadores da premiação de todos os tempos, comparecendo novamente em 2016 e em 2022 –Kevin Winter / Equipe/ Getty Images Durante a realização do Oscar 2022, no entanto, o comediante se envolveu em uma polêmica ao fazer piada sobre os cabelos de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Como resposta, o marido de Jada subiu ao palco e deu um tapa na cara de Chris Rock. Jada, na verdade, sofre de alopecia, condição autoimune associada à queda de cabelos –Neilson Barnard / Equipe/ Getty Images

Anos depois, na terapia, Rock disse ter percebido o impacto que esse episódio teve em sua vida. “Daquele dia em diante, como meu psiquiatra me disse, você tem medo de ficar com raiva desde então”.

Apesar disso, Rock afirmou na ocasião que aprendeu a lidar melhor com seus sentimentos. “Não tenho medo de deixar as pessoas saberem como me sinto sobre certas coisas. Agora, posso dizer: ‘Ei, não gosto do que você me disse’, sem perder a cabeça, sem bater na cabeça de alguém com um maldito tijolo”.