Petecão responde críticas de Gladson e define data para discutir vice e pré-candidato ao Senado

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta quarta-feira (30), o pré-candidato ao Governo do Acre em 2022, Sérgio Petecão (PSD), respondeu alguns dos apontamentos feitos pelo governador Gladson Cameli sobre a saída do senador de sua base de apoio.

Gladson disse ao colunista Ton Lindoso que Petecão não teve motivos para romper com seu governo e espera que o senador não se arrependa da decisão que tomou. “Eu jamais me arrependo de uma das melhores decisões políticas que tomei: sair da base de apoio desse desgoverno. Gladson vive no mundo da mentira”, disse o congressista.

“Quando vi os indícios de falta de vergonha, tratei de sair. Me sinto muito feliz e sei que estou no caminho certo”, continuou.

Escolha do vice e candidato ao Senado

Quando questionado sobre as tratativas para a escolha do seu vice e do candidato ao Senado nas eleições de 2022, Petecão disse que seu grupo deve se reunir a partir de segunda-feira (4) para definir os nomes.

Sua preocupação atual é a formação de chapas para deputado estadual e federal.

“Cada coisa ao seu tempo. A partir de segunda-feira iniamos as discussões. Nossa preocupação agora é formar as chapas para estadual e federal”, finalizou.