Ao sair para fazer compras, homem é assassinado a tiros no portão de casa no Quinari

O presidiário em condicional Sebastião da Silva Souza, de 33 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (30), na Travessa da Saudade, no bairro Manoel Gomes, em Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava indo fazer compras, mas no momento em que saia de casa, dois homens chamaram Sebastião no portão da residência e, quando ele se aproximou, foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Foram pelo menos dois tiros e os criminosos fugiram do local após o crime.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima, que foi levada ao hospital Dr. Ary Rodrigues, porém, Sebastião não resistiu e morreu ao chegar na unidade de saúde.

A Polícia Militar colheu as informações e tenta encontrar os autores do crime. A Polícia Civil do Quinari investigará o caso.