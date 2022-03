Assassino preso em caixa de vidro há 47 anos faz promessa assustadora

Em carta escrita ao sobrinho Gavin, de 40 anos, o criminoso afirmou que está “muito feliz” no confinamento solitário. Além disso, fez uma promessa assustadora: se for solto, Maudsley afirma que voltará a matar.

Na cadeia, o homem chegou a assassinar três prisioneiros. Ele foi afastado do resto da turma de condenados. No local, gira um boato de que Maudsley teria comido parte do cérebro de uma das vítimas.

Os crimes

Com apenas 21 anos, Maudsley, nascido em Liverpool, cometeu seu primeiro assassinato, em 1974. Ele fugiu para Londres e matou outra pessoa, um pedófilo chamado John Farrel.

O rapaz se entregou à polícia e confessou os crimes. Julgado e condenado, Maudsley não parou na prisão. Ele estrangulou, cortou crânio e escondeu corpos durante sua passagem pelo confinamento. Em 2000, pediu à Justiça que fosse morto, mas a solicitação não foi levada adiante.