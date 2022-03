BBB22: Lucas é o décimo eliminado; top 10 do reality show está formado

Com 77,54% dos votos, o participante da Pipoca deixa a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality. Dentro do jogo, Lucas agiu muito com o coração e deixou o lado jogador de lado, muito por conta do romance com Eslovênia. Essa escolha fez com que o brother nunca estivesse fixo em um dos grupos do confinamento, o que acabou acarretando na eliminação. Bom de prova, teve algumas conquistas de destaque.

