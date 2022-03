Natália se cansa e diz o que muitos não tiveram coragem sobre Arthur; ator não gosta do que ouve e se irrita

Após protagonizar alguns barracos no BBB22, Natália resolveu ter uma séria conversa com Arthur Aguiar e disse tudo o que pensa a respeito do jogo do ator. Cansada de ver certas atitudes do brother, a sister o chamou para um bate-papo, e disse o que muitos não tiveram coragem de falar dentro do reality show.

Arthur Aguiar afirmou que seria um fato o que ele insiste em dizer dentro da casa sobre todos irem em cima dele no jogo. Natália não se calou e retrucou que essa seria uma questão apenas da cabeça do ator, apontando incoerência. “Quando você sair e assistir ao todo, vai entender o que eu estou te falando”, declarou o artista.

