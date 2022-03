Colisão entre veículos deixa um morto e seis feridos em rodovia no interior do Acre

O taxista Rogério Albuquerque, de 53 anos, morreu e mais seis pessoas, entre elas uma criança de 3 anos, ficaram feridas após um acidente, na tarde desta quarta-feira (23), no km 47 da BR-317, estrada de Boca do Acre, na zona rural de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da autoridade de trânsito, Rogério conduzia um táxi modelo Parati de cor cinza e trafegava sentido Rio Branco/Boca do Acre, quando acabou batendo na traseira caminhonete modelo Ford F1000, que transitava lentamente na rodovia no mesmo sentido.

Com a força do impacto, os dois veículos acabaram capotando. Rogério bateu a cabeça, sofreu fraturas expostas e não resistiu aos ferimentos, vindo a morrer no local. Mais seis pessoas ficaram feridas no acidente, elas foram identificadas como: Edmar Freitas, 47 anos, Jéssica da Silva Rodrigues, 28, Francisca Lima da Silva, 44, Eva Rosana Mendonça, 34, Laedson Freitas Maciel, 27 anos, e uma criança de 3 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias ao local, sendo uma básica e outra avançada. Ao chegar no acidente, o médico Guilherme Nakamura, do Samu, apenas atestou a morte do taxista.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos às outras vítimas do acidente e as encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, com fraturas pelo corpo e outros com escoriações.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. Após os trabalhos da perícia, o agentes do Instituto Médico Legal reconheceram o corpo e levaram em Rio Branco para realizar os exames cadavéricos. Após os trabalhos, a pista foi liberada trânsito de veículos novamente.