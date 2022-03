Coluna do Luiz Theodoro: 1º Circuito Acreano de Taekwondo, aniversários e mais; Confira!

De olho no tempo

Com o aumento das chuvas em todos os municípios do Acre, a Defesa Civil voltou a ficar em alerta sobre a subida repentina do nível do Rio Acre que deve voltar a alagar alguns bairros de Rio Branco. No Parque de Exposições, a estrutura de abrigos está sendo mantida para receber desabrigados, caso o rio volte a atingir a periferia de Rio Branco.

Luta do shopping

O Via Verde Shopping recebe hoje o 1º Circuito Acreano de Taekwondo. O evento conta com a participação de mais de 80 atletas e terá disputas nas modalidades Kyorugui, Poomsae e Hanmadang. Além disso, a competição faz parte do calendário da Liga Acreana de Taekwondo de 2022. A programação contará com oficinas de Taekwondo infantil.

Segundo o mestre Levy Azevedo, presidente da Liga Acreana, a pontuação dos candidatos nas categorias Kyorugui e Poomsae serão utilizadas no ranking estadual para que seja formada a seleção acreana de 2022, que irá disputar a Copa América de Taekwondo em São Paulo, e o Campeonato Brasileiro, na cidade de Salvador (BA).

Efeitos da guerra

A crise atingiu a todos. A guerra entre Rússia e Ucrânia e a consequente alta nos preços do barril de petróleo no mercado internacional provocou uma disparada nos preços dos combustíveis no Brasil. Na última semana, o consumidor deparou-se com reajustes na gasolina, diesel e gás de cozinha que variaram entre 18% e 25%, em média. Para os donos de pequenos negócios, que representam quase 99% de todas as empresas do país, a escalada dos preços trouxe um impacto direto nos custos de operação e no resultado financeiro, já tão comprometido após dois anos de pandemia.

Crise no ar

Agências de turismo de Rio Brando estão super preocupadas com o anúncio da empresa LATAM que resolveu suspender seus voos para o Acre, a partir de abril, com destino a Brasília. Os empresários vão tentar mobilizar deputados federais e senadores para reverter a decisão da empresa que prejudicará os acreanos.

Estamos mal!

A situação da economia brasileira vai de mal a pior. Em fevereiro, o IPCA medido pelo IBGE foi de 1,01%, quase o dobro de janeiro, e acumulou uma taxa de 10,54% em doze meses. É o pior resultado desde 2015, no famigerado governo Dilma. O aumento se deu com base no aumento das mensalidades escolares e no preço dos alimentos. Nada teve a ver com o efeito do megarreajuste dos combustíveis do início deste mês. Isso significa dizer que em março a inflação vai a 11% ou 11,5%, e vai estourar todos os planos de uma meta da inflação de 3,5% a 4%. Paulo Guedes errou feio. Vamos depender agora do arrocho na taxa de juros do BC, que deve subir para 14% em breve.

Estamos mal II

E ainda não estamos falando sobre os efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia. A FAO, fundo de alimentação da ONU, prevê que os produtos exportados pelos dois países em guerra (trigo, cevada e milho) devem subir 20%. Além disso, o Brasil terá efeitos devastadores do aumento dos derivados de petróleo.

