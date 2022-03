Com aumento de desgaste, ministro da Educação sinaliza pedir afastamento do cargo

Com o aumento do desgaste público, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, sinalizou que pretende se afastar do cargo até o final das investigações sobre supostas irregularidades na pasta.

Segundo relatos feitos à CNN Brasil por integrantes do governo, a decisão deve ser anunciada até terça-feira (29). O objetivo seria evitar um prolongamento do desgaste sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Neste final de semana, segundo interlocutores do presidente, o ministro conversou com Bolsonaro sobre o assunto. Na conversa, o presidente teria afirmado que pretende deixar no comando da pasta um nome técnico.