Com baixa cobertura, Semsa promove Dia D de vacinação contra Covid-19 no próximo sábado

A secretária Municipal de Saúde (Semsa), Sheila Andrade, anunciou em coletiva à imprensa concedida nesta quinta-feira (10) que a Prefeitura de Rio Branco vai promover neste sábado (12) o Dia D da vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos e adultos.

Serão abertas em toda a capital as 18 unidades básicas de Saúde para atendimento ao público, das 8h às 17h, sem horário para fechamento no almoço.

Sheila afirmou que a cobertura vacinal em Rio Branco e a procura pelos imunizantes ainda são consideradas baixas.

“Vacinem os seus filhos e procurem as unidades para tomar as vacinas que estão atrasadas. Infelizmente, temos uma baixa procura pelos imunizantes – o que compromete o nosso combate ao vírus”, destacou.

Unidades de referência

Nos períodos de avanço da pandemia e no auge do crescimento de casos de síndrome gripal, as unidades Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) Maria Barroso e Cláudio Vitorino foram colocadas à disposição da população como centros de referência para atendimento de pessoas infectadas. Por conta da baixa procura, ambas voltam a funcionar normalmente como as outras unidades.

“Quando tínhamos uma alta procura por atendimento, oferecemos as unidades para tornar mais fácil o acesso aos atendimentos, mas devido à baixa procura, não faz mais sentido mantê-las como unidades de referência. Por isso, voltam a atender como as demais”, continuou a secretária.

A partir de segunda-feira (14), todas as Uraps funcionam normalmente com oferta de serviços que já fazem parte da atenção básica, incluindo testes e atendimentos ambulatoriais.