Concursos março: veja o que pode sair e as inscrições abertas

O mês de março está chegando à metade, mas ainda promete fortes emoções na área de concursos públicos.

Há expectativa para diversos editais, além de movimentações em concursos muito esperados, como o INSS e a Receita Federal.

Quer ficar por dentro de tudo que ainda pode acontecer neste mês? Veja agora o resumo dos concursos março 2022!

Folha Dirigida também separa as seleções com editais já publicados, para você não perder nenhum prazo de inscrição.

Concursos Marços 2022 – o que vem por aí

Concurso INSS

Está esperando o famoso concurso INSS? As notícias para a nova seleção do Instituto Nacional do Seguro Social começaram a esquentar neste início de ano.

É esperado para o próximo dia 22 de março uma resposta sobre o futuro do concurso. A previsão foi dada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, após reunião com os servidores.

De acordo com o que foi compartilhada pelo representante do Consórcio de Sindicatos do Seguro e da Seguridade Social filiados à CUT, João Torquato, em uma live realizada pela Fenasps, no dia 22 o ministro deverá revelar se o concurso INSS sai em 2022 ou não.

O INSS tem pedido de concurso com mais de 7 mil vagas e a seguinte distribuição:

técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Concurso Receita Federal

Na Receita Federal do Brasil, a movimentação mais aguardada é a autorização formal para o concurso Receita 2022.

De acordo com documento, que o circula internamente na intranet da Receita Federal e foi confirmada pela reportagem da Folha Dirigida, a autorização do concurso e o cronograma devem acontecer até o fim de março.

Ainda segundo as informações, teria sido dado um sinal verde pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o responsável pela autorização. Guedes reuniu-se com o secretário da Receita, Júlio Cesar Vieira Gomes, além de outros representantes do órgão.

No concurso da Receita são esperadas 699 vagas nas carreiras de auditor e analista, sendo:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

Concurso UFRJ

O concurso UFRJ já está na porta de sair! De acordo com o pró-reitor de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alexandre Brasil, o edital sai nesta quarta-feira, dia 16 de março.

O concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro terá 242 vagas, com destaque para o cargo de assistente em administração, de nível médio, com 82 vagas.

As demais oportunidades serão para cargos de nível técnico e nível superior. As provas do concurso UFRJ 2022 já devem acontecer em maio.

Concurso SES DF

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal deu um dos últimos passos para abertura do novo concurso SES DF, com 381 vagas. O extrato de contrato com a banca IBFC foi publicado e, com isso, o edital já pode sair a qualquer momento.

Os cargos oferecidos serão de:

Cirurgião dentista : 50 vagas;

: 50 vagas; Enfermeiro : 101 vagas;

: 101 vagas; Médico: 230 vagas.

Concurso TJ TO

Na área de Tribunais, o concurso TJ TO deve ser o próximo a sair. O edital está previsto para ser publicado até o dia 21 de março. Para que isso aconteça, o contrato com a banca FGV ainda precisa ser formalizado.

O concurso TJ TO deverá oferecer vagas para níveis médio e superior, com 63 oportunidades no total mais a formação de cadastro.

nível médio : técnico judiciário – apoio judiciário e administrativo (50 vagas mais CR) e informática (oito vagas mais CR) ; e

: técnico judiciário – apoio judiciário e administrativo (50 vagas mais CR) e informática (oito vagas mais CR) ; e nível superior: contador/distribuidor – Ciências Contábeis ou Econômicas (cinco vagas mais CR).

Concurso Bombeiros AP

O novo concurso Bombeiros Amapá esta sendo preparado e tem previsão de sair ainda este mês.

A seleção deve contar com 225 vagas para soldados combatentes. No momento, o processo está na escolha da banca organizadora.

Concurso PC BA

Para a Polícia Civil da Bahia os preparativos da seleção estão bem adiantados. O novo concurso PC BA terá mil vagas em cargos de nível superior, com a seguinte distribuição:

800 para agentes;

100 vagas de delegado; e

100 vagas para escrivão;

O contrato com a banca organizadora, o IBFC já foi assinado, por isso o edital é iminente.

Concurso PM GO

O concurso da PM GO definiu o Instituto AOCP como banca organizadora. Agora, o edital já pode sair!

A seleção da Polícia Militar será para 1.670 vagas para cargos da área Policial, sendo todas efetivas e imediatas:

1.500 vagas para o cargo de soldado de 2ª classe – combatente;

20 vagas para o cargo de soldado de 2ª classe – músico;

100 vagas para o cargo de cadete; e

50 vagas para o cargo de 2º tenente (médicos, odontólogos e psicólogos).

Outros concursos que podem sair em março …

