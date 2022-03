Confira imagens do banco Girabank, de Carlinhos Maia

Carlinhos Maia divulgou algumas imagens de seu novo banco, o Girabank, que você confere agora. Em fevereiro, a coluna LeoDias divulgou com exclusividade que o influenciador se tornou sócio no empreendimento de mais de R$ 172 milhões.

Após ter muito sucesso em outros investimentos, o humorista foi convidado a lançar seu próprio banco digital. Nas imagens divulgadas, é possível notar que o cartão de crédito da nova instituição financeira já conta com parceria com a Mastercard.

O nome do banco Girabank foi dado em homenagem aos seus fãs, que o influenciador chama carinhosamente de “girassóis”. Além do novo banco, Maia também é dono da hamburgueria The BBurgers e da marca de roupas Baška.