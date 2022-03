Danilo Gentili, sem medo da demissão, expõe conversa com filha de Silvio Santos após ser detonado por ela

O humorista do SBT, Danilo Gentili afirmou que após ser criticado pela filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti, decidiu ir conversar com ela. Sendo assim, em uma entrevista sincera no Morning Show, da Jovem Pan News, o apresentador afirmou que ligou para diretora, e tentou explicar a situação.

Em suma, a herdeira do dono do baú fez grandes críticas ao filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, de 2017. Para quem não sabe o que está acontecendo, no filme, tem uma cena onde o professor assedia sexualmente um aluno. No entanto, vale ressaltar que ele é um vilão.

Na ocasião em que a cena veio à tona por bolsonaristas, a filha de Silvio Santos detonou no Instagram. Nojo! Nojo de quem escreveu, nojo de quem produziu, nojo de quem dirigiu, nojo de quem atuou! Como pactuar com algo assim? Pedofilia! Abuso sexual! Abuso de autoridade! Que perverso. Que triste”.

Sendo assim, durante a entrevista, Danilo Gentili abriu o jogo, afirmando que permanece trabalhando no SBT, com Silvio Santos. Além disso, ele contou que ligou para Daniela Beyruti, principalmente por ter um grande carinho pela herdeira. Principalmente, porque foi ela quem o levou para emissora de seu pai.