Deputado quer alargar principais avenidas de Rio Branco e transformar 7º BEC em parque; confira

Em entrevista concedida ao ContilNet, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) apresentou um projeto inovador e de sua autoria para a população de Rio Branco.

O político disse que deve ir à Brasília nos próximos dias com o secretário de Infraestrutura do Estado, Cirleudo Alencar, para propor ao Ministério da Defesa a transferência da sede do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7ºBEC) para um outro terreno que será disponibilizado pelo Estado.

A intenção é alargar as avenidas Nações Unidas e Isaura Parente, para melhor o trânsito no local, e criar um parque para caminhadas e ciclismo onde funciona o batalhão.

Rico em belezas naturais, com um lago que impressiona quem passa pela região, o local que não é aberto ao público pode se tornar um dos principais pontos turísticos de Rio Branco, é o que acredita o deputado.

“Esse é um projeto inovador e que estamos apresentando em primeira mão para os leitores do ContilNet. Já conversei com o Cirleudo e vamos nós dois à Brasília para tratar do assunto com o Ministério da Defesa. Após isso, empenhamos as emendas e o Estado cuida do resto”, afirmou.

“É uma forma de melhor o trânsito de Rio Branco, que está caótico, e oferece às pessoas um espaço de lazer. Além disso, o batalhão não vai precisar transportar as máquinas pesadas pelas ruas da cidade se tiver um espaço melhor, em outra região da cidade”, finalizou.

Confira a entrevista completa:

Para assistir sem interrupções e ter acesso a outras entrevistas, acesse o ContilNet Play.