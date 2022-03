Deracre leva melhorias de acesso a aldeias Katukina em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, deve garantir melhorias de acesso para 11 comunidades indígenas da etnia Katukina, localizadas ao longo da BR-364, no município.

“O período de chuvas dificulta o trabalho, mas foi acordado em reunião o melhoramento dos acessos às aldeias, e o trabalho aos poucos vai sendo realizado com envio de máquinas e de uma equipe operacional para realizar serviços paliativos”, afirmou o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza.

O pedido das comunidades foi feito junto à prefeitura, que solicitou a parceria do Deracre para recuperar as vias de entrada das comunidades da Terra Katukina. Os técnicos da autarquia devem atuar no melhoramento dos acessos com serviços de limpeza, saídas d’água, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície.

“O Deracre atendeu o pedido e em breve devemos realizar melhorias em pontos críticos. Temos trabalhado incansavelmente neste período de chuvas para que as comunidades tenham direito de ir e vir, garantindo a trafegabilidade”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

As intervenções nos acessos são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.