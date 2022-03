Doação de sangue: Grupo social Pela Vida comemora aniversário com festa solidária no Hemoacre

O grupo social Pela Vida completou quatro anos e para comemorar, no próximo sábado (26), das 9h às 11h30, o grupo estará no Hemoacre em uma Festa da Solidariedade e convida a todos os apoiadores, parceiros, voluntários e comunidade para se juntarem para doar sangue e/ou se cadastrar como doador de medula óssea.

“Como o próprio nome já diz Grupo Social Pela Vida, nada mais justo que comemorar de uma forma que ajude vidas. Nós sabemos que o banco de doação de sangue do Hemoacre sempre está com estoque baixo e foi uma forma de convidar os voluntários, a família, os amigos, os parceiros e a comunidade que está conosco nessa ação”, diz assessora do grupo, Mel Silva.

O grupo estará recebendo as pessoas no Hemoacre com lanches e sorteio de brindes para quem for doar no período das 9h às 11h30.