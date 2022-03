Eleições 2022: por que tirar o título de eleitor ainda é um desafio para jovens indígenas em RO

Mais de 1,5 mil jovens indígenas poderiam votar nas próximas eleições, mas muitos têm dificuldades na regularização do título de eleitor. Segundo o TRE, oito zonas eleitorais abrangem terras indígenas no estado

Para regularizar a situação do título de eleitor ou a retirada da primeira via do documento devem ser solicitadas pelo sistema Título Net , no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) .

Todos os brasileiros a partir de 16 anos têm até o dia 4 de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo de votar nas Eleições de 2022.

Walela Kin Suruí, do movimento juventude indígena, exibe orgulhosa o título. Ela já votou nas últimas eleições e sabe da importância do voto para proteção dos direitos dos povos originários.

“Algo importantíssimo é atender a juventude com a retirada do título de eleitor para que eles possam participar com mais afinco do processo eleitoral”, disse.

Para o último obstáculo citado, a sugestão de pesquisadores que coordenam um projeto para estimular a participação dos indígenas no processo eleitoral, é que as campanhas da Justiça Eleitoral sejam feitas também nas línguas dos povos indígenas que vivem em Rondônia.

Jovens indígenas se reuniram nesta sexta-feira (25) em Porto Velho com representantes da Justiça Eleitoral. O objetivo foi pedir ajuda no cadastramento de eleitores dentro das aldeias do estado de Rondônia. Mais de 1,5 mil jovens indígenas poderiam votar nas próximas eleições, mas muitos têm dificuldades na regularização do título de eleitor.

