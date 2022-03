Ex de Luciano Camargo chama esposa de Leonardo de ‘corna’

A influenciadora digital Cleo Loyola, debochou de Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo em suas redes sociais chamando a jornalista de ‘corna’. A ex-mulher do cantor sertanejo Luciano Camargo, comentava a recente gravidez da influenciadora digital Virgínia Fonseca, quando resolveu dar uma alfinetada na sogra da blogueira, Poliana Rocha:

“A Poliana além de levar o título da rainha das cornas, da gangue das cornas, a Poliana, mulher do Leonardo, agora tem mais uma coisa para fazer né? Vai ter dois netos para cuidar!”, debochou Cleo em suas redes sociais. A mulher de Leonardo pode ter sido ironizada pela ex-esposa de Luciano Camargo, após ter viralizado nas redes sociais uma declaração que falava a respeito de possíveis traições do cantor veterano.

Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram recentemente para interagir com seus seguidores. Um deles quis saber se ela estava sendo traída pelo cantor sertanejo e a mãe de Zé Felipe surpreendeu com a resposta: “Sei lá! E se você souber, por favor, não me conta! Não quero saber. Minha vida está boa demais, graças a Deus”, escreveu Poliana Rocha.

“A doutora Deolane, ela não cuida dos filhos não? Parece que ela tem uma criança pequena né? Mas a gente só vê ela na farra viajando. Que exemplo que você dá para os seus filhos né? Depois diz que o de 17 anos tá dando trabalho, também vendo o que você apronta quem não daria né minha jovem?”, começou dizendo.

E continuou: “Mas enfim, cada uma planta e colhe, não é? Espero que esteja preparada para a colheita porque eu tenho certeza que não será nada agradável. Essa fama ela vem e pode ser que ela passe ou pode ser que não. Mas que muita gente vai te trair no meio desse povo todo que você tá se vangloriando tanto você não tem ideia”, avaliou.

“São os mais falsos, se você tivesse abraçando os mais pobres pode ter certeza que você seria mais valorizada na hora que você mais precisar porque a maioria desses daí só estão te usando e depois vão te jogar fora doutora Deolane Bezerra. É é isso que o Brasil quer, toma Brasil ostentação e o que você quer? Você já se encontrou, você já se achou?”, questionou Loyola.