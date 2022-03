“Foi top”, diz menino de 9 anos que fugiu sozinho de avião de Manaus para São Paulo

Um menino 9 anos de Manaus foi dado como desaparecido na manhã de sábado (26/2), e no final do dia, a mãe descobriu que ele fugiu de casa e foi parar na cidade de Guarulhos, em São Paulo.

A criança, identificada como Emanuel Marques de Oliveira embarcou sozinho, sem passagem aérea, sem documentos e sem malas, em um voo da Latam, que saiu do Aeroporto de Manaus e teve como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo.

A companhia aérea e a empresa administradora do aeroporto de Manaus investigam. como a criança conseguiu viajar. A Polícia Civil solicitou imagens das câmeras de segurança e também apura a situação.

Em nota, a Polícia Civil disse que a criança agiu sem a ajuda de adultos, e, antes de partir, fez pesquisas na internet de “como entrar em um avião despercebida”.

Ainda de acordo com a corporação não tem histórico de violência familiar e, durante oitivas, disse que o motivo da viagem seria o desejo de morar em São Paulo, com outros familiares.

A mãe do menino, a eletricista Daniele Marques, disse que percebeu que a criança não estava em casa nas primeiras horas da manhã de sábado (26). Eles moram na comunidade União da Vitória, região periférica da cidade de Manaus.

Depois de fazer boletim de ocorrência na delegacia, e começar a divulgar a imagem do filho nas redes sociais, a mãe recebeu a ligação de um funcionário da Latam, por volta das 22h daquele mesmo dia, informando que o menino estava no aeroporto de Guarulhos (SP).

“Assim que eles me contaram que ele estava lá [no Aeroporto de Guarulhos], avisei a delegada. Os policiais até perguntaram se eu podia ir buscá-lo, mas eu disse que não teria como fazer isso, e sim queria que a empresa Latam retornasse com o meu filho”, disse a mãe ao veículo.

Após trâmites e negociações entre o Conselho Tutelar e a Latam, a criança voltou a Manaus na manhã de domingo (28/2).