Fundhacre e Sesacre se reúnem para traçar ações estratégicas em prol de melhorias na saúde pública

AÇÃO CONJUNTA | A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), reuniram-se na manhã desta sexta-feira, 25, na unidade hospitalar por meio dos gestores que estão à frente da pasta. O objetivo é traçar metas em prol de ações que venham potencializar melhorias em atendimentos na saúde de todo o Estado.

Dentre a pauta principal esteve a organização para o grande mutirão de cirurgias eletivas que serão realizadas na unidade hospitalar, além dos que já estão ocorrendo nos municípios. Para a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano, este é um compromisso do governo do Acre, em manter a união e trabalho conjunto entre as ações de saúde.

“Estamos unidos em favor da nossa sociedade. Graças a Deus reiniciamos nossos mutirões de cirurgias, que tinham sido interrompidos no período intenso da pandemia, com a diminuição do número de casos e o aumento da nossa vacinação estamos avançando na execução das cirurgias. Hoje fizemos nossa avaliação do que daremos início, como o transplante hepático e renal, e o início da nefrologia do Alto Acre”, ressaltou Paula Mariano.

Durante a agenda o presidente da Fundhacre João Paulo Silva, esteve abordando sobre a instalação do novo tomógrafo da unidade, onde já existe uma ação conjunta de assistência, desde a aquisição até todo o preparo de inauguração, que vem sendo realizada por meio do governo do Acre, Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Sesacre e Fundhacre.

“Tivemos uma manhã muito produtiva, o intuito do alinhamento foi um pedido do próprio governador Gladson Cameli em discutir os mutirões que já estão acontecendo, na capital e no interior, e os mutirões que vão acontecer no mês de maio com recursos do senador Márcio Bittar, onde o governador já garantiu todo apoio de estrutura, discutimos também os por menores da instalação do tomógrafo e o retorno do transplante de fígado”, afirma João Paulo Silva.

Toda a reunião contou com a presença das secretárias adjuntas da Sesacre, executiva Muana Araújo, de Assistência à Saúde Adriana Lobão, chefe do planejamento da Fundhacre Duciana Araújo e o chefe de enfermagem Durival Britto.