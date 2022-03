Gladson completa 44 anos e recebe homenagem de primeira-dama: “Já passamos por muitos desafios”

O governador do Acre, Gladson Cameli, completa 44 anos neste sábado, 26 de março.

Nas redes sociais, a esposa do governador e primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, fez uma homenagem ao chefe do executivo.

“Hoje é um dia muito especial, aniversário do meu esposo, pai do nosso maior presente, nosso Guigui”, escreveu.

“Já passamos por muitos desafios e juntos conseguimos superar todos eles. Nossa família é a nossa fortaleza. Eu e Guilherme sempre estaremos ao seu lado, olhando para o alto e convictos de que todos os seus desafios lhe tornarão cada dia mais forte, mais firme, mais grato e mais vencedor… Nós te amamos. Feliz aniversário!”, finalizou.

Internautas aproveitaram a publicação para felicitar Cameli por seu aniversário. Confira!