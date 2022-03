Gladson não cumpriu nove das 15 promessas feitas para mulheres, diz agência nacional

A Agência Lupa divulgou nesta terça-feira (29), no jornal Folha de São Paulo, um levantamento que mostra a quantidade de promessas feitas e cumpridas para as mulheres pelos governadores dos Estados.

De acordo com os dados, o governador Gladson Cameli não cumpriu 9 das 15 promessas feitas durante sua campanha em 2018 para o público feminino.

A agência leva em consideração o plano de governo que foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos candidatos, à época.

“Embora tenha criado projetos para ampliar e melhorar a rede de proteção para as vítimas de violências dentro e fora de casa, os índices desse tipo de crime seguem altos no estado”, diz um trecho da reportagem, levando em consideração as estatísticas que apontam o Estado com a maior taxa de feminicídio do país em um ano.

Uma das promessas era a de “criar um quadro de profissionais próprio para os Centros [de Referência de Apoio à Mulher] (assistente social, psicólogo, advogado, educadores sociais e técnicos administrativos)”.

Mesmo contando com três centros de referência, localizados em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Brasileia, “não há informações públicas no Diário Oficial do Estado do Acre acerca da contratação de profissionais como assistente social, educadores, psicólogos, advogados e técnicos administrativos para esses locais entre janeiro de 2019 e março de 2022”.

Entre as promessas cumpridas está a de garantir financiamento estadual para o desenvolvimento das ações focadas em mulheres na Assistência Social e a ampliação da rede de proteção e de cuidados para todas as mulheres vítimas da violência doméstica e familiar, com a criação dos programas Patrulha Maria da Penha Itinerante e Botão da Vida.

