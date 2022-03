Governo autoriza revitalização do aeródromo de Manoel Urbano

Dando continuidade à melhoria e modernização nos aeródromos do interior do estado, o governador do Acre, Gladson Cameli, assinou, nesta quarta-feira, 30, em Manoel Urbano, a ordem de serviço para a revitalização e pavimentação do acesso ao aeródromo do município.

Oriundo de recursos próprios do Estado, o investimento no local será de R$ 1,9 milhão e contemplará o cercamento do espaço, de acordo com o padrão exigido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com iluminação, manutenção corretiva e preventiva da pista de pouso, e decolagens com microrrevestimento asfáltico, além do asfaltamento da estrada de acesso ao aeródromo.

Em sua fala, o governador Gladson Cameli destacou a relevância da obra para a população que depende do funcionamento dos aeródromos para se locomover, principalmente em situações de emergência.

“Só quem mora em municípios de difícil acesso entende a necessidade de um aeródromo. O governo tem feito o maior investimento da história em nossas pistas de pouso, tudo isso para podermos salvar vidas e também garantir o direito de ir e vir das pessoas”, afirmou o governador.

Com previsão de ser concluída em quatro meses, a obra será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre). A benfeitoria garantirá mais segurança às operações, facilitará a logística e contribuirá com o desenvolvimento da região.

“O Deracre tem priorizado os municípios do interior do nosso estado, e aqui em Manoel Urbano não poderia ser diferente. Vamos melhorar a estrutura do aeródromo e também o seu acesso. Quem mais ganha com isso é a população daqui”, pontuou Petrônio Antunes, presidente do Deracre.

Localizado na parte central do Acre, é do aeródromo de Manoel Urbano que sai a maioria dos voos com destino à Santa Rosa do Purus, município considerado de difícil acesso.

“Esse investimento do governo é muito importante para nós. O asfaltamento da estrada de acesso ao aeroporto era uma reivindicação antiga e acabará com o atoleiro, no inverno, e com a poeira, no verão”, observou o prefeito do município, Tanizio Sá.