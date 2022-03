Governo convoca candidatos para o exame psicotécnico do ISE

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), divulga o Edital nº 017 Seplag/ISE, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 23, com a convocação dos candidatos para realização do exame psicotécnico para o concurso do ISE, referente ao Edital nº 001 Seplag/ISE, de 4 de outubro de 2021.

Os candidatos que irão participar desta fase são os aprovados no teste de aptidão física no cargo de agente socioeducativo, e os aprovados na prova objetiva nos cargos de assistente social, psicólogo, técnico administrativo e operacional, auxiliar administrativo, motorista e técnico de informática.

Essa etapa do certame será realizada no domingo, 3 de abril, na universidade União Educacional do Norte – Uninorte – Bloco D, localizada na Alameda Alemanha, 200, Jardim Europa – Rio Branco/AC. O horário de abertura dos portões será às 7h30 e o fechamento às 8h.

A lista completa com os dados dos convocados, bem como todas as orientações para a realização da prova de aptidão física, pode ser acessada por meio do link.