Governo decide estender auxílio alimentação para todos os servidores públicos do Acre

O governo do Acre decidiu em acordo com os deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) extender o auxílio alimentação para todos os funcionários públicos do Estado.

O anúncio foi dado ainda nesta quinta-feira (31) pelo secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier, e pelo presidente da Aleac, Nicolau Júnior.

Com o novo acordo, os servidores que ganham até R$ 4 mil serão beneficiados com auxílio de R$ 500, enquanto os que ganham mais do que isso devem receber R$ 420.

“Foi a forma que o governo encontrou de atender as necessidades das categorias e não comprometer a folha de pagamento do Estado. Até o momento, com essa decisão, não iremos comprometer o salário do funcionalismo e atrasar pagamento, mas se aumentarmos o percentual é muito possível que isso aconteça”, disse Grandidier.

“Por isso, o governo está fazendo o que pode e obedecendo os limites do teto, atuando dentro do que foi permitido pelos órgãos de controle do Estado”, finalizou.

Com a extensão do auxílio, o impacto no orçamento do Estado será de aproximadamente R$ 500 milhões por ano. Parte considerável desse recurso será retirada do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para beneficiar os servidores da Educação.

Os valores dos outros auxílios prometidos às categorias – como Educação e Saúde – permanecem das mesma forma. Além dos benefícios, o executivo mantém o reajuste salarial de 5,42%.