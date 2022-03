Governo do AC corrige contrato de mais de R$ 5 milhões com empresa de Manaus para fretar aviões

O governo do Estado republicou por incorreção na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) desta segunda-feira (21) o pregão presencial que trata da contratação da empresa Manaus Aerotáxi Participações Ltda para serviços de fretamento de aeronave de transporte de pessoal e carga em trechos nacionais (interestaduais e intermunicipais) e internacionais, visando atender as necessidades do gabinete do governador Gladson Cameli.

A primeira publicação feita na última quinta-feira (17) destacava uma despesa equivalente a R$ 5.550.000,00 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). A quantia foi corrigida e reduzida para R$ 5.175.000,00.

O assunto gerou repercussão na maior parte dos veículos de comunicação do Acre.

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC) e são de recurso próprio do Estado.

O contrato prevê uma quantidade imediata de 84 horas/voo e um total de 150 horas/voo. O valor unitário chega a R$ 34,5 mil.