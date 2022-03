Greve: Servidores da Saúde de todo o Acre realizam manifestações em unidades; confira

Os trabalhadores da Saúde do Acre que deflagraram greve na manhã desta terça-feira (8) caminharam pelas ruas de Rio Branco em protesto até a frente da Assembleia Legislativa (Aleac).

Com cartazes e velas pedindo atenção do poder público, os manifestantes solicitam, dentre as pautas principais, a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), além de outras questões que estão em negociação com o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco.

Estão envolvidos na paralisação de consultas, exames e parte das cirurgias nas unidades de saúde de todo o Estado o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sinteac), o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Acre (Sinodonto), o Sindicato dos Farmacêuticos do Acre (Sindifac), Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate), o Sindicato dos Condutores de Ambulância do Acre (Sindconam), o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Acre (SEE/AC) e o Sindicato dos Biomédicos do Acre (Sinbiome).

Apenas os serviços essenciais seguem sendo oferecidos à população.

Os servidores da saúde do município de Rio Branco vão aderir ao movimento a partir de quarta-feira (9).

Em outros municípios, manifestações no mesmo sentido também aconteceram, simultaneamente.