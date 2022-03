Homem de 23 anos acusado de tráfico de drogas é preso em flagrante pela Polícia Civil no interior do AC

Um homem identificado por M. de S. C., de 23 anos, foi preso por agentes da Polícia Civil na última quarta-feira (16) no município de Senador Guiomard por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação, que é o ato de transportar ou ocultar coisas oriundas do crime, em proveito próprio ou alheio.

A prisão foi em flagrante delito. O suspeito, por sua vez, estava em uma residência no bairro Triunfo, região periférica do município, quando foi surpreendido pelos policiais que já haviam feito um levantamento acerca da situação.

Nesta investigação, os agentes da Delegacia Geral de Senador Guiomard identificaram pontos de vendas de drogas do suspeito que também era usado para alocar produtos roubados.

De acordo com o levantamento, além da comercialização de drogas, ele fazia uma espécie de escambo com os produtos roubados, além de orquestrar crimes pela região.

No ato da abordagem, que contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Policia Civil, foi identificado que pelo menos 53 trouxinhas de cocaína e 48 cigarros de maconha estavam escondidas em latas.

Além disto, a polícia também apreendeu duas armas de fogo, um revolver calibre 38’ com 20 munições intactas e uma escopeta calibre 36’ e material para embalo da droga.

Produtos oriundos de roubo, como televisores, caixas de som, violão, furadeira, maquita, bomba d’agua, centrifuga, liquidificador, também foram apreendidos.

O preso foi encaminhado a Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e, em seguida, colocado à disposição da justiça.

*Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil/AC