Homem é atropelado após sair de distribuidora em Rio Branco e fica em estado grave

O motociclista Sávio Souza Branco Almeida, 27 anos, ficou gravemente ferido e o pedestre Joeldo Moraes Rocha, 49 anos, também ficou ferida, após um atropelamento de trânsito, na noite desta terça-feira (22), na Avenida Getúlio Vargas, bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Sávio seguia sentindo bairro-centro na moto modelo Honda CB250 de cor vermelha e placa QLU-5E33, e descia a Avenida Getúlio Vargas, supostamente em alta velocidade, quando Joeldo havia acabado de sair de uma distribuidora e tentava atravessar a avenida sem olhar para os lados.

O pedestre foi atropelado e, tanto ele como o motociclista foram arremessados a alguns metros. Joeldo bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. O motociclista Sávio teve várias escoriações pelo corpo um traumatismo craniano encefálico de natureza grave. Já Joeldo, teve uma fratura na perna esquerda, fratura no braço, fratura no braço direito e um traumatismo craniano encefálico de natureza grave.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias de suporte avançado e, que ao chegar no local, prestaram os primeiros atendimentos e conduziu as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos periciais, a motocicleta foi recolhida por um guincho para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).