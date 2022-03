Homem relata agressão de companheira após sugerir dar nome ao filho de “Gabriel De Arrascaeta”

A confusão aconteceu no Bairro Bairu e houve o acionamento de uma viatura da PM. Em conversa com os policiais que atenderam ao chamado, a vítima contou que levou um golpe com um copo na cabeça após sugerir batizar o filho com o nome, em homenagem ao atacante Gabigol e ao meia Giorgian De Arrascaeta.