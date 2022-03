Idoso bate em buraco e veículo capota na zona rural de Rio Branco

O motorista José Francisco da Conceição, 60 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (26), no km 64 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o idoso trafegava sentido Rio Branco-zona rural, quando, ao fazer uma curva, bateu em um buraco e perdeu o controle do próprio carro, vindo a sair da pista e capotar.

Com a força do impacto, José ficou com várias escoriações pelo corpo e sentindo dores na região do pescoço e na coluna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulâncias, que esteve no local e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam José ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram o local do acidente para os trabalhos de perícia. Em seguida, o veículo foi removido por um guincho.