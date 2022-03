Instituto Dom Moacyr lança edital para professor tutor com salário de até R$ 3 mil

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Educação Profissional e tecnológica (Ieptec)/ Dom Moacyr lançou nesta sexta-feira (25), um edital de processo seletivo para selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior, para o município de Cruzeiro do Sul.

As vagas são para professor-tutor com carga horária de 20 e 40h. O valor recebido será de R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00, respectivamente.

As inscrições ocorrerão de forma presencial entre os dias 25 e 29 de março, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá – CEFLORA, endereço Rua Paraná, 865, Cruzeiro do Sul, horário das 07:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00.

Confira o edital: