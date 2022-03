Investigação: Polícia tenta identificar criminoso que matou jovem em Sena Madureira

A Polícia Civil de Sena Madureira continua o trabalho investigativo com a meta de identificar e prender os autores de um homicídio ocorrido na noite de quarta-feira (23), no Bairro Cidade Nova. Por enquanto, não há detalhes sobre o desenrolar dos trabalhos para não atrapalhar as investigações.

Mesmo assim, durante entrevista à imprensa na manhã de hoje, o delegado Leonardo Meyohas que atua em Sena Madureira foi incisivo: “Informamos à comunidade que o trabalho está sendo feito e todos os envolvidos serão presos. Além disso, qualquer crime que aconteça no futuro a resposta será imediata”, disse ele.

A vítima do homicídio foi a jovem Kaillane Ferreira. Ela tinha completado 18 anos de idade no último domingo.

De acordo com relatos de familiares, na data do ocorrido, ela se encontrava na casa de sua mãe quando foi baleada. Os criminosos pretendiam alvejar outra pessoa que estava no referido local. Com isso, abriram fogo contra o mesmo e acabaram acertando Kaillane.

O corpo da mesma foi velado em Sena Madureira e sepultado ontem de manhã. Ela deixou um filho de apenas 10 meses de vida.