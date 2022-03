Jô Soares, após anos afastado, escancara guerra com a Globo e motivo para demissão

Jô Soares tem uma longa história na Rede Globo, apresentando muitos programas, incluindo um dos talk-shows mais famosos do país. Muito querido pelo público, o apresentador se tornou um dos princiáis nomes da emissora. No entanto, há mais de 5 anos, ele decidiu não renovar o seu contrato e passou a levar sua vida de forma reclusa, longe dos holofotes.

Em resumo, os boicotes marcaram sua carreira de sucesso, além de uma demissão conflituosa. Jô Soares, agora com 84 anos, começou a carreira na Globo, em 1971, em programas de comédia.

Porém, após seu crescimento, Jô enfrentou um atrito com a Globo, logo no final dos anos 80. O motivo era que o apresentador queria seu próprio talk-show. Entretanto, a emissora acabou não acatando suas vontades e ele assinou contrato com o SBT. Vale lembrar que a TV Globo e o SBT eram rivais fortes.

Mas o momento que mais marcou aconteceu anos depois, em 1988, ao subir ao palco do ‘Troféu Imprensa’, Jô Soares leu um textão onde detonada a Glovo na mensagem. O apresentador criticou o canal, que proibia até mesmo os comerciais com nomes que estavam desligados do canal.

Jô lê mensagem para a Globo no SBT (Foto: Reprodução)

Jô Soares detona Rede Globo no SBT

Dessa forma, Jô iniciou: “Com impecável senso de oportunidade, a TV Globo escolheu exatamente o momento da constituinte no Brasil para inaugurar sua lista negra. Quem sair da emissora sem ter sido mandado embora, corre o risco de não poder mais trabalhar em comerciais, sob ameaça que estes não serão lá veiculados”.

E não para por aí, o comunicador completou o relato. “Como a rede detém quase que o monopólio do mercado, os anunciantes não ousam nem pensar em artistas que possam desagradá-la. Neste ponto, alguém pode achar que estou falando por interesse pessoal. Garanto que não”.