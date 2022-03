Jornalista Wania Pinheiro é homenageada com medalha pelos Bombeiros do Acre

A jornalista e empresária Wania Pinheiro foi homenageada pelo Corpo de Bombeiros do Acre na última quarta-feira (16). A solenidade de entrega da medalha “Amigo do Bombeiro” ocorreu na sede do Comando Geral, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

A medalha é uma homenagem da corporação aos profissionais da imprensa do estado. Além de Pinheiro, que é sócia do Portal ContilNet, outros profissionais da equipe foram homenageados, como o editor-chefe Ton Lindoso.

“Início a semana agradecendo a Deus por estar sempre presente em minha vida e ao coronel Amarildo e a todos do Corpo de Bombeiros do Acre pela linda medalha. Obrigada”, escreveu Wania nas redes sociais.