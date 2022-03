Jovem é atingido com bala na cabeça durante tiroteio em Sena Madureira

Um jovem identificado até o presente momento como Valcinei, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (23), no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. Ele foi atingido com um tiro na cabeça e deu entrada em estado grave no hospital João Câncio Fernandes.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!