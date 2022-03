Ludmilla após encontro com Lula: “Neutro é xampu”

Antes, a funkeira havia reforçado as críticas que fez ao presidente Jair Bolsonaro durante seu show no festival Lollapalooza, que aconteceu no último fim de semana.

“O meu #forabolsonaro no Lollapalooza não foi só modinha. Faz tempo que venho observando e entendendo o que está rolando na política e o que tem que ser mudado. Diante de tudo o que está acontecendo, não dá pra ignorar”, garantiu.

Vcs entendem que eu fui convidada a encontrar o ex-futuro presidente com a minha esposa e fomos super acolhidas, como se deve ser? Tanto por ele qt pela futura primeira dama. É isso o que quero para mim e para os meus. E pra finalizar: neutro é shampoo, bjs! — LUDMILLA 🏍 (@Ludmilla) March 30, 2022

➡️Lula se reúne com artistas no Rio e faz referência a festival O ex-presidente publicou vídeo com grupo, que inclui os cantores Zeca Pagodinho, Ludmilla, Gaby Amarantos, Lenine e Martinho da Vila. Leia: https://t.co/kJJxsCPBx8pic.twitter.com/zbI3cUh0s3 — Metrópoles (@Metropoles) March 30, 2022

Encontro de ex-presidente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na noite de terça-feira (29/3), no Rio de Janeiro, com um grupo de artistas. Ele postou um vídeo com o grupo, que inclui os cantores Zeca Pagodinho, Ludmilla, Gaby Amarantos, Lenine e Martinho da Vila, nas redes sociais. No vídeo, eles cantam “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula” e fazem um L com as mãos.

No texto que acompanha o vídeo, Lula escreveu: “Com esse time já dá pra fazer um festival. Só falta o nome. Ideias?”, em referência à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impediu artistas de se manifestar politicamente no festival Lollapalooza Brasil.

A decisão do TSE atendeu a pedido do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, depois que a cantora Pabllo Vittar pegou uma bandeira de Lula com a plateia e outros artistas terem manifestado repúdio ao presidente. A sigla acusou artistas e organizadores do evento de propaganda eleitoral antecipada. O ministro Raul Araújo, do TSE, proferiu decisão provisória favorável.

No entanto, diante da reação negativa do presidente em razão desgaste causado pelo episódio, o PL desistiu da ação e a decisão foi revogada na segunda-feira (28/3).