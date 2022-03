Mazinho homenageia Gladson com mais alta honraria de Sena: “Nossa união é a vontade de Deus”

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, aproveitou seu discurso na cerimônia de assinatura da ordem de serviço da construção da Ponte do Segundo Distrito, nesta quinta-feira (24), para presentear o governador Gladson Cameli com a mais alta honraria do município.

Mazinho disse que o momento não é de brigas políticas, mas de união e agradecimento. Ele reafirmou seu compromisso com o chefe do Executivo e disse que a reconciliação dos dois foi a “vontade de Deus”.

“Agradeço aqui ao governador por nos presentear com a realização desse sonho tão importante para nossa população. Não é hora de briga ou picuinha. O momento é de agradecimento”, destacou o prefeito.

“Prefeito, nossa união obedece a vontade de Deus. Foi vontade dele. Estou aqui para lhe dar essa honraria em nome da população e dizer que estou o senhor até o fim porque é o melhor para Sena Madureira”, finalizou Cameli.

Mazinho entregou a Gladson a honraria aprovada por unanimidade na Câmara Municipal que carrega o nome de uma das figuras mais ilustres da cidade, o já falecido Padre Paolino Maria Baldassari.