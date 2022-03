Menino de 13 anos cai de cavalo no interior do AC e bombeiros realizam resgate

Um adolescente de 13 anos, identificado por T.M.B., foi resgatado por bombeiros no município de Feijó, no interior do Acre, após cair de um cavalo e fraturado a perna.

No Ramal Ceará Berlim, colônia São Francisco, que é um local de difícil acesso, os populares entraram em contato com a guarnição do 9º batalhão para que o jovem fosse resgatado com segurança.

Ao chegarem na região, a Polícia Civil foi acionada para que um quadriciclo fosse disponibilizado. Os bombeiros, portanto, chegaram no local, identificaram a vítima e estabilizaram-no.

De acordo com os militares que fizeram o resgate, a vítima se queixava de dores na região da coxa, na perna esquerda.

“A guarnição realizou o controle e estabilização da cervical com o colar, e depois de uma avaliação primária do tórax, membros superiores e inferiores, foi contatado que havia descontinuidade do fêmur esquerdo, fratura do tipo fechada com suspeita de hemorragia interna”, relatou.

Em seguida, segundo relata os bombeiros, a vítima foi posta em uma maca rígida e transportada ao Hospital Geral de Feijó, onde os enfermeiros, plantonistas da hora, cuidaram do paciente.