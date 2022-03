Modelo do clipe de Envolver, de Anitta, fatura com nudes no OnlyFans

Envolver, de Anitta, se tornou a canção mais ouvida no mundo pelo Spotify nessa sexta-feira (25/3). Além da cantora, quem comemorou o feito foi o modelo e bailarino Ayoub Mutanda, de 27 anos, que protagoniza o clipe da música ao lado da brasileira. “Top 1 global”, celebrou o rapaz em publicação feita no Instagram.

Desde o lançamento do vídeo, em novembro do ano passado, Ayoub Mutanda vem chamando a atenção de fãs da funkeira ao redor do mundo. Isso graças ao corpo escultural e às cenas quentes que dividiu com Anitta. O dançarino tem aproveitado a fama de símbolo sexual e faturado alto no OnlyFans, site de conteúdo adulto. Para ter acesso a todos os “nudes” do bonitão, é preciso pagar uma quantia equivalente a R$ 50 mensais.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!